Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 23.12. W nocy w większości kraju przydadzą się parasole - przelotnie popada deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. W dzień opadów będzie już mniej, a niebo będzie się rozpogadzać. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni Celsjusza.

Noc w całej Polsce przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie spodziewane są przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy, na wschodzie deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu do 2-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski do 3 st. C na Mazowszu i Warmii. Powieje słaby wiatr południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek 23.12

W poniedziałek niebo nad większością Polski będzie pochmurne, ale spodziewane są rozpogodzenia. We wschodniej i południowo-wschodniej części kraju będzie pochmurno, wystąpią tam lokalne opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu do 2-5 cm. W górach może dosypać do 5-10 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie kraju. Słaby wiatr okaże się zmienny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70-80 procent w zachodniej i centralnej Polsce po ponad 95 procent na południowym wschodzie. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne, niekorzystne na wschodzie i południowym wschodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie pochmurne niebo i słabe opady deszczu z przerwami. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale na ogół bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pochmurna noc. W ciągu nocy z przerwami popada słaby deszcz. Termometry wskażą 2 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem w poniedziałek zasnują chmury, ale nie będzie padać. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurna noc z zanikającymi opadami deszczu czeka mieszkańców Poznania. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Duże zachmurzenie z rozpogodzeniami zapanuje w poniedziałek w Poznaniu. Przejściowo popada słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Barometry o północy pokażą 988 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami spodziewany jest we Wrocławiu. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, ale na ogół bez deszczu. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby. O północy na barometrach zobaczymy 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek do Krakowa zawita pochmurna aura, a okresowo także słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni, skręcający na północno-zachodni. W południe barometry pokażą 980 hPa.

