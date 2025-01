Mroźna noc. W części kraju dosypie śniegu

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami na północy i zachodzie kraju. Początkowo w centrum, a przez większą część nocy na południu i wschodzie Polski prognozowane są opady śniegu. W środkowej części kraju opady wyniosą 1-3 centymetry, a w południowych regionach i w górach spadnie 5-10 cm. W drugiej części nocy lokalnie na północnym zachodzie pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-500 metrów.

Temperatura minimalna osiągnie od -7 stopni Celsjusza na północy, przez -5 i -4 st. w centrum, do -2 st. C na południu kraju. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek 13.01

Termometry wskażą od -3 i -2 st. C w rejonie Podkarpacia, przez -1 i 0 st. C w centralnych regionach, do 1-2 st. na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni skręcający na południowo – zachodni.