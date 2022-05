Pogoda na jutro - poniedziałek 02.05. Pojawią się burze

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na Podlasiu pojawią się słabe przelotne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może być mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku północno wschodniego, ze słabą siłą.

Pogoda na poniedziałek

Za dnia bez opadów będzie Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Na południu kraju możliwe są burze z opadami rzędu 15 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Poza burzami wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu.