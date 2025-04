Pogoda na jutro, czyli piątek, 4.04. W nocy lokalnie mogą pojawić się silne mgły oraz zamglenia. W dzień termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza.

Zbliżająca się noc zapowiada się pogodnie niemal w całej Polsce. W drugiej części nocy lokalnie wystąpią silne zamglenia i mgły, w których zasięgu przejściowo możliwy będzie wzrost zachmurzenia przez niskie chmury. Padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju, jedynie w obszarach górskich termometry pokażą około 0 st. C (lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki). Powieje słaby, zmienny i północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek. 4.04

Piątek przyniesie słoneczną i pogodną aurę. W drugiej części dnia stopniowo wzrośnie zachmurzenie na północy kraju do umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-16 st. C na północy do 18-21 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie północno-zachodni i lokalnie zmienny, słaby oraz umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od około 50 do 70 procent. Niemal w całym kraju będzie nam ciepło, w skrajnych północnych i południowych obszarach odczujemy komfort termiczny. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy wystąpi małe zachmurzenie, a okresami niebo będzie bezchmurne. Później przejściowo pojawi się więcej chmur i zamglenie, bez opadów. Termometry w Warszawie pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych i będzie umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wystąpi małe zachmurzenie, okresami niebo będzie bezchmurne. Mieszkańcy Warszawy zobaczą na termometrach do 20 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Przeważnie będzie bezchmurnie, okresami może wystąpić małe zachmurzenie. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą minimalnie 5 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnych i północno-zachodnich kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 1025 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie małe wzrastające w drugiej części dnia do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami jego porywy mogą sięgać do 30-40 km/h. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Wystąpi małe zachmurzenie, a w drugiej części nocy pojawi się zamglenie. Termometry w Poznaniu pokażą minimalnie 3 st. C. Słaby wiatr powieje z północno-wschodnich i zmiennych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W przeważającej części dnia zachmurzenie będzie małe, okresami ma być bezchmurnie, pod koniec dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Mieszkańcy Poznania zobaczą na termometrach do 21 st. C. Słaby wiatr będzie zmienny do północno-zachodniego. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Najbliższa noc we Wrocławiu przyniesie małe zachmurzenie, a w drugiej części zamglenie. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby, północny lub zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek na niebie pojawi się niewiele chmur. Termometry we Wrocławiu pokażą do 20 st. C. Słaby wiatr powieje z północno-zachodnich i zachodnich kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Początkowo będzie bezchmurnie, następnie zachmurzenie wzrośnie do małego i umiarkowanego. Mieszkańcy Krakowa zobaczą na termometrach do 3 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany lub słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 993 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl