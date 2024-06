Pogoda na jutro, czyli na piątek 28.06. Nadchodzące godziny zapowiadają się pochmurno, miejscami deszczowo. Nad ranem nad Polskę nadciągną kolejne burze, a gwałtowna aura pozostanie z nami przez większość dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 33 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy w pasie województw południowych, zachodnich i środkowych wystąpi przelotny deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju nad ranem mogą występować burze z opadem 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 28.06

W piątek w całym kraju prognozuje się zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami z opadem do 10-30 l/mkw. oraz wiatrem osiągającym w porywach prędkość 60-90 km/h. Na Pomorzu, Kujawach, Mazurach, Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie między 70 a 90 procent. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 19 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek z przelotnym deszczem i burzami. W burzach synoptycy zapowiadają opady rzędu 10-30 l/mkw., porywy wiatru osiągające prędkość 60-90 km/h i możliwy grad. Termometry pokażą 31 st. C. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem zapanuje zachmurzone niebo i okresowy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą o północy 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. W ciągu dnia mogą wystąpić również burze z opadem 10-30 l/mkw., porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-90 km/h i gradem. Na termometrach zobaczymy 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie osiągnie w południe 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą niebo nad Poznaniem będzie zachmurzone, a przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 20 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Wystąpi przelotny deszcz i burze z opadem 10-30 l/mkw., porywami wiatru do 60-90 km/h oraz prawdopodobnie gradem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 29 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu zapanuje w nocy we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy minimum 19 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu spodziewane jest zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw., porywami wiatru sięgającymi 60-90 km/h i gradem. Termometry pokażą do 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcom Krakowa noc przyniesie zmienne zachmurzenie. Okresowo popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Barometry wskażą o północy 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek upłynie w Krakowie pod znakiem chmur i przelotnych opadów. Może zagrzmieć, a burzom towarzyszyć będzie deszcz rzędu 10-30 l/mkw., porywy wiatru do 60-90 km/h, możliwie również grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 33 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 983 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl