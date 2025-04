W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, z ciągłymi opadami deszczu na południu i w centrum kraju. Opady będą słabe i umiarkowane, o natężeniu 5-15 litrów na metr kwadratowy. W pierwszej części nocy, lokalnie, na południu mogą pojawiać się burze z intensywnymi, bo sięgającymi 20 l/mkw., opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza na północy, 9 st. C w centrum i 12 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Pogoda na jutro - piątek 25.04

W piątek słoneczna pogoda dopisze tylko na północy kraju. Na południu oraz początkowo w centrum będzie pochmurno, z opadami deszczu. Lokalnie na południowym wschodzie pojawią się burze, podczas których spadnie 20-40 l/mkw. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 10 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr - umiarkowany, ale okresami porywisty - będzie miał kierunek północno-wschodni.