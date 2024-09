Pogoda na jutro. W nocy w części kraju będzie deszczowo. Zrobi się chłodno. Piątek 13.09 przyniesie pochmurną aurę w wielu regionach z kolejnymi opadami, miejscami dość intensywnymi. Temperatura wzrośnie do 23 stopni Celsjusza.

Nocą na wschodzie kraju będzie dość pogodnie. Poza tym - pochmurno. W pasie od Sudetów i Tatr, przez centrum kraju i Wielkopolskę, po Kaszuby wystąpią opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie południowo-wschodni, na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek 13.09

Piątek szykuje się dość pogodnie, choć na Podlasiu niewykluczone są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pochmurnie, okresami wystąpią opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a w Sudetach i na Przedgórzu do 30 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Termometry pokażą od 12 st. C na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Powieje północny i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i w Sudetach dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w piątek

Największą wilgotność powietrza odnotujemy w piątek na południowym zachodzie kraju - przekroczy 90 procent. W większości kraju jej wartość osiągnie około 70-80 procent. Na krańcach wschodnich wartość wilgotności spadnie poniżej 40 procent. Warunki biometeo na przeważającym obszarze kraju okażą się niekorzystne, jedynie w części wschodniej aura nie powinna wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie minimalnie 12 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się pochmurna, okresami spadnie deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 11 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pochmurno, okresami w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spadnie deszcz. Termometry pokażą do 16 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Poznań czeka pochmurna aura, okresami deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 10 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się pochmurna noc we Wrocławiu, okresami spadnie deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 9 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie w Poznaniu chmury na niebie, a okresami deszcz. Termometry pokażą do 12 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami spadnie deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, okresami spadnie deszcz. Termometry pokażą do 18 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe 980 hPa.

