Pogoda na jutro - piątek 02.09. Niektórych czeka bardzo zimna noc. Za dnia do 22 stopni

Pogoda na jutro. Piątek 02.09 przyniesie słabe opady deszczu na północy kraju. Na pozostałym obszarze Polski będzie można liczyć na słońce. Wcześniej czeka nas chłodna noc. Temperatura w części kraju spadnie do 5 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu Quintin, rozciągającego się od wód Oceanu Arktycznego, przez Skandynawię, po Alpy i Karpaty. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, choć o dość łagodnym obliczu. W nocy da jednak o sobie znać znacznym spadkiem temperatury na północnym wschodzie kraju oraz w górach - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na noc 01/02.09

Nocą na przeważającym obszarze Polski czeka nas pogodna aura. Na Wybrzeżu, Kaszubach i Warmii zachmurzenie okresami będzie duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie wschodni i północny, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 02.09

Dzień w większości kraju upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem kłębiastym. W rejonie Wybrzeża, Kaszub oraz Warmii i Mazur okresami będzie ono wzrastać do dużego i wystąpią tam przelotne opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Pod wieczór pochmurno i deszczowo będzie w Bieszczadach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunku północnego i wschodniego, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Na przeważającym terenie kraju będzie odczuwalny komfort termiczny, tylko mieszkańcy Podlasia, Warmii i Mazur oraz Pomorza odczują chłód. W tamtych regionach warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a w pozostałych miejscach aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek przyniesie w Warszawie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku nocą będzie pochmurno z rozpogodzeniami, pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w piątek powinni spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie dość pogodną aurę, pochmurno będzie tylko pod wieczór. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl