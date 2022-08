Pogoda na jutro - niedziela 21.08. Front będzie wędrować przez Polskę, porywy wiatru do 100 km/h

Pogoda na jutro. Burze w niedzielę 21.08 pojawią się miejscami na północnym wschodzie kraju oraz w centrum, na południu i południowym wschodzie. Wiatr w porywach może osiągać tam nawet do 100 kilometrów na godzinę. Aura uspokoi się w zachodnich regionach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem niżu Karin z centrum nad Skandynawią. Związany z nim front chłodny wkroczył od zachodu do Polski i wolno zmierza w głąb kraju, pchany przez chłodne masy powietrza polarnego. Gorące zwrotnikowe powietrze jest wypierane na wschód - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na noc 20/21.08

W nocy na wschodzie kraju będzie pogodnie, rozpogodzenia możliwe są również na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a w pasie od Warmii, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę początkowo będą występować burze z opadami lokalnie do 30 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Małopolsce. Wiatr na wschodzie kraju powieje z kierunku południowo-wschodniego, poza tym będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz silny, w porywach osiągając prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na niedzielę 21.08

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich oraz na Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie bez opadów. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., a w pasie od Warmii i Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie wystąpią burze z gradem, podczas których spadnie również do 30-40 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80-100 kmh.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku, przez 23 st. C w centralnych regionach, do 29 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr z kierunków północnych z wyjątkiem burz będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie od 70 do ponad 90 procent, przy czym najwyższa będzie w strefie frontu atmosferycznego. Gorąco odczują mieszkańcy Polski południowo-wschodniej, a w pozostałych miejscach będzie odczuwalne ciepło. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, tylko w województwach zachodnich aura neutralnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami i wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie południowo wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie bez zmian, o północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Po południu możliwa jest burza z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Gdańska mogą spodziewać się w nocy pochmurnej aury i okresowych opadów deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 18 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje północno -achodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże oraz pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w nocy mogą spodziewać się pochmurnej aury i okresami opadów deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę dla Wrocławia prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Wystąpią również przelotne opady deszczu i możliwa jest burza. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Po południu może wystąpić burza z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl