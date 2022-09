Pogoda na jutro - niedziela 18.09. Dużo chmur, deszcz, porywisty wiatr

Pogoda na jutro. Niedziela 18.09 w całej Polsce przyniesie opady deszczu. Najbardziej obfitych opadów powinni spodziewać się mieszkańcy południowo-wschodnich regionów. Lokalnie na Pomorzu synoptycy nie wykluczają burz i tam temperatura będzie najwyższa.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na zachodzie kraju oraz Pomorzu. Spadnie tam do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu nocy chmur przybędzie również na południu i wschodzie, gdzie prognozowane są słabe, przejściowo umiarkowane, ciągłe opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 5-7 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 8-9 st. c na pozostałym obszarze Polski. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Pogoda na niedzielę 18.09

Dzień w większości regionów upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. W rejonie Pomorza lokalnie możliwe są słabe krótkotrwałe burze. Na południowym wschodzie kraju przez większość dnia będzie utrzymywać się pochmurna aura, początkowo ze słabymi i umiarkowanymi ciągłymi opadami rzędu 10-20 l/mkw., które stopniowo odsuwać się będą na wschód.

Termometry pokażą maksymalnie od 11-13 st. C na południowym wschodzie, przez 14-15 st. C na przeważającym terenie kraju, do 16 st. na Pomorzu. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, umiarkowanie, w porywach dość silnie.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski sięgnie 60-70 procent, wyższa będzie tylko na południowym wschodzie. Mieszkańcy całego kraju odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeto.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Moga pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr będzuie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 990 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w niedzielę czeka duże zachmurzenie ze słabymi przelotnym opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14-15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, początkowo z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niedzielę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są rówież burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić słabe przeltone opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się w niedzielę dużego zachmurzenia ze słabymi przelotnym opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocłaiu duże zachmurzenie ze słabymi przelotnym opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia ze słabymi przelotnym opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 980 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl