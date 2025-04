Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 13.04. Noc będzie przeważnie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i lokalnymi mgłami. Również niedzielny poranek przywita nas pogodnym niebem, w ciągu dnia możemy spodziewać się jednak wzrostu zachmurzenia.

W większości kraju noc zapowiada się pogodnie. Jedynie na północy, północnym-wschodzie oraz częściowo w centrum spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a lokalnie na północy - silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400-800 metrów. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby wiatr powieje z południa.

Pogoda na jutro - niedziela 13.04

W niedzielę nad ranem w prawie całej Polsce zapanuje pogodna, słoneczna aura. Dopiero w ciągu dnia od zachodu będzie postępował wzrost zachmurzenia do dużego przez chmury piętra wysokiego, który dotrze także do centrum. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na wschodzie, przez 20 st. C w centralnej Polsce do 23 st. C w regionach zachodnich. Wiatr z południa będzie umiarkowany, tylko na południu w porywach dość silny.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent na południu do powyżej 70 procent na północnym wschodzie kraju. Wszędzie odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w nocy pochmurne, ale bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie niedziela zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z rozpogodzeniami. Lokalnie wystąpią silne zamglenia i mgły. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodna niedziela prognozowana jest w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy niebo nad Poznaniem będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę mieszkańców Poznania czeka umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Barometry o północy pokażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna niedziela bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Południowo-wschodni i południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Termometry wskażą 4 st. C. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela upłynie w Krakowie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 985 hPa.

