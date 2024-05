W ostatni dzień długiego majowego weekendu we wschodniej połowie kraju nadal będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie nawet do 27 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze Polski należy spodziewać się deszczu i burz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. Najwięcej chmur pojawi się na zachodzie kraju i tam wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie przeważnie slaby, zmienny.

Pogoda na niedzielę 05.05

Dzień również przyniesie zmienne zachmurzenie. W zachodnich regionach będzie przelotnie padać deszcz i pojawią się burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Mieszkańcy wschodniej połowy kraju odczują pogodę jako gorącą i tam warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, natomiast w pozostałych miejscach będzie ciepło, a aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W niedzielę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie aura będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie slaby, południowy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie zacznie się słonecznie, później zachmurzenie zacznie stopniowo wzrastać. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 981 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę rano we Wrocławiu będzie słonecznie, następnie powoli zacznie się chmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl