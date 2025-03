Noc zapowiada się na ogół pogodnie i bez opadów. W pierwszej części nocy na północnym wschodzie może pojawić się umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach albo zachmurzenie będzie małe, albo wystąpią wyłącznie chmury wysokie, albo będzie całkowicie bezchmurnie. W drugiej części nocy możliwe mogą pojawić się zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na południu, przez 0-1 st. C w centrum, do 3 st. C na północnym wschodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na krańcach północnych i północno-wschodnich może chwilami być dość silny i dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę. Na samym Wybrzeżu porywy mogą dochodzić do 60 km/h.