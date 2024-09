W nocy będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w Suwałkach , Lublinie , Krakowie i Rzeszowie do 19 st. C w Szczecinie . Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, powieje ze wschodu..

Pogoda na jutro - czwartek 5.09

W całej Polsce w czwartek będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie, przez 29 st. C w Warszawie, do 31 st. C w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr powieje słabo lub umiarkowanie ze wschodu.