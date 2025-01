Pogoda na jutro. W czwartek 02.01 niemal całej Polsce trzeba spodziewać się opadów. Deszcz będzie po południu przechodzić w śnieg. Termometry wskażą jeszcze wysokie wartości jak na początek stycznia, ale będzie silnie wiać.

Noc na północy i północnym zachodzie kraju przyniesie ogół duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy przechodzącymi miejscami w deszcz ze śniegiem. Opady będą przemieszczać się w kierunku centrum Polski. Na południu i południowym zachodzie będzie jeszcze dość pogodnie.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek 02.01

Dzień upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Z północy na południe będą postępować opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Pod wieczór w niektórych miejscach spadnie do 2-3 centymetrów śniegu. Opady nie dotrą tylko na krańce południowo-wschodnie Polski.

Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek będzie wysoka i osiągnie około 80-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Nad ranem słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 992 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno i opady deszczu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr zachodni, silny, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 4 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno, po północy opady deszczu. Temp. min. 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/godz. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temp. min. 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dość pogodnie. Temp. min. 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wzrost zachmurzenia do dużego, po południu i wieczorem opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 8 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 983 hPa.

