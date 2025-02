Nocą nawet sześć stopni mrozu

Noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie będzie pogodnie. Termometry pokażą od -6/4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum do -3/-1 st. C na północnym zachodzie Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - sobota, 8.02

Sobota zapowiada się dość pogodnie, jedynie początkowo na wschodzie będzie pochmurno z rozpogodzeniami, ale bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6/7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.