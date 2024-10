Pogoda na dziś - wtorek, 8.10. Słońce wyjdzie zza chmur, na północy może silnie wiać

Wtorek przyniesie pogodną aurę w większości Polski. Tylko na Pomorzu zrobi się pochmurno i okresami spadnie słaby deszcz do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C miejscami na południu. Powieje południowy i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. Porywy na północy oraz na przedgórzu i w górach mogę sięgać do 50-70 km/h.