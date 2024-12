Pogoda na dziś. Wtorek 31.12 w całym kraju zapowiada się pochmurno, lokalnie może popadać deszcz. Miejscami spodziewane są silniejsze podmuchy wiatru. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w prawie całej Polsce.

Wtorek w całej Polsce przyniesie zachmurzenie - od małego i umiarkowanego w regionach południowych do dużego i całkowitego w północnej Polsce. Przeważnie nie powinno padać, jedynie w pasie od Pomorza po Suwalszczyznę może spaść do 1-2 litrów na metr kwadratowy słabego, przelotnego deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum Polski do 7 st. C na południu i Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, ale w porywach rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę w regionach północnych i wschodnich.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent w południowej Polsce do ponad 90 procent w regionach północno-wschodnich. Zapanuje przeważnie chłód, ale na południu odczujemy komfort termiczny. Spodziewane są głównie niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne jedynie na południowym zachodzie i południu.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie pochmurne niebo bez deszczu. Termometry pokażą do 4 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pochmurny wtorek z opadami słabego, przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty. Na barometrach w południe zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie we wtorek pochmurne, ale wystąpią przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Umiarkowany, w porywach dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W południe barometry wskażą 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodny, słoneczny wtorek. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie zapanuje pogodna aura. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

