Pogoda na dziś. Wtorek 23.04 zapowiada się pochmurno, jednak w prawie całym kraju upłynie bez deszczu - trochę popada jedynie pod koniec dnia na Śląsku. Dzień będzie stosunkowo chłodny, a na termometrach zobaczymy od 6 do 12 stopni Celsjusza.

Wtorek w całym kraju zapowiada się pochmurno, jednak w ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Słabo popadać może jedynie w godzinach popołudniowych na Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centralnej Polsce do 12 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.