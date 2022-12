Pogoda na dziś - wtorek 20.12. Początek odwilży w całym kraju, popada deszcz

Pogoda na dziś. Deszcz, a miejscami także deszcz ze śniegiem, we wtorek 20.12 spadnie na północy kraju. W południowych i częściowo centralnych regionach niebo będzie się przejaśniać. Termometry wszędzie wskażą dodatnie wartości.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami na południu i częściowo w środkowej części kraju. W pasie północnym pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie Mazur i Podlasia w niektórych miejscach możliwe są opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na wschodzie, południu i w centrum do 3-5 st. C na zachodzie i północy. Wiatr będzie umiarkowany, tylko w górach dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowego.