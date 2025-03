Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Miejscami na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym wschodzie. Powieje z zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie.