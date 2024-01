Pogoda na dziś - środa, 31.01. Będzie się chmurzyć, na termometrach maksymalnie 7 stopni

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Lokalnie możliwy jest słaby, symboliczny, przelotny opad deszczu do jednego litra wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Prognozuje się umiarkowany, południowo-zachodni wiatr skręcający na zachodni wiatr. Na Wybrzeżu rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.