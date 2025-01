W środę zrobi się pochmurno z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe są rozpogodzenia. Mieszkańcy zachodu i północy powinni spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Słabe opady prognozowane są także miejscami na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może dochodzić do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach podmuchy mogą być jeszcze silniejsze - do 90 km/h.