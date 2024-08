W środę wystąpią przemieszczające się z zachodu na wschód kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze, które pojawią się głównie we wschodniej i południowej Polsce. W czasie wyładowań, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu, możliwe są dość intensywne opady o natężeniu 30-40 litrów na metr kwadratowy i porywisty wiatr osiągający w porywach około 70-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, przez 25 st. C w Warszawie, do 29 st. C w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, okaże się słaby lub umiarkowany, ale nad morzem powieje nieco silniej i w porywach osiągnie prędkość do około 50 km/h.