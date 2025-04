Pogoda na dziś. Środa 2.04 przyniesie sporo słońca w wielu regionach kraju. Miejscami mogą pojawić się jednak niewielkie opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni Celsjusza.

Na południowym wschodzie i południu Polski w środę spodziewamy się pochmurnej aury. Na Podkarpaciu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce wystąpią opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, po południu zanikną. W pozostałej części kraju prognozowane są coraz mocniejsze rozpogodzenia.

Temperatura wyniesie od 12 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Mazowszu oraz Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Warunki biometeo w środę

Najniższą wilgotność w środę odnotujemy na północy, spadnie poniżej 50 procent. Im dalej na południe, tym będzie rosnąć, powyżej 70 procent. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo na ogół okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pogodna. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe jego wartość dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Możemy liczyć na słońce w środę w Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr okaże się północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1030 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zapowiada się słoneczna środa w Poznaniu. Termometry pokażą do 17 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się pogodna środa we Wrocławiu. Temperatura osiągnie 16 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie okaże się bez większych zmian, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno, spodziewane są większe przejaśnienia po południu, wcześniej mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, w południe dojdzie do 995 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl