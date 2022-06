Pogoda na dziś - środa 01.06. Burze z ulewnym deszczem i gradem

W środę zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, w strefie frontowej wzrastające do dużego i całkowitego. W drugiej części dnia liczne rozpogodzenia pojawią się na wschodzie i południu kraju. Niemal we wszystkich regionach przewidywane są jednak słabe i umiarkowane przelotne opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północnych i północno-wschodnich regionach oraz częściowo w centrum wystąpią burze. Najsilniejsze zjawiska prognozowane są w północnych województwach, gdzie wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 10-30 l/mkw., mogą pojawić się też opady gradu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 20-22 st. C na południu kraju. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, rozpędzając się do 40-50 kilometrów na godzinę, a w trakcie burz do 60-80 km/h.