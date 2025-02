Sobota przyniesie dość pogodną aurę, jedynie początkowo we wschodnich regionach będzie pochmurno z rozpogodzeniami, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 0-1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.