Pogoda na dziś. Sobota 7.06 znów zapowiada się burzowo. Miejscami zjawiskom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr oraz opady gradu. Temperatura okaże się zróżnicowana, ale wzrośnie nawet do 27 stopni Celsjusza.

W pasie od Śląska po Podlasie sobota przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu i burzami , głównie w drugiej części dnia. Zjawiskom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na południowym wschodzie możliwy jest również grad.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19-20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany.