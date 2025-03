W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Przejściowo na północnym wschodzie kraju zachmurzanie przejdzie z umiarkowanego do dużego. Lokalnie możliwe są tam słabe i przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia chmur przybędzie także na południu Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z południowego wschodu.