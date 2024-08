Pogoda na dziś - sobota 10.08

Sobota w całym kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Więcej chmur spodziewane jest okresowo w regionach północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Tam również mogą pojawić się przelotne opady do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centralnej Polsce do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Z zachodu powieje przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, tylko w północnych regionach dość silny, z porywami sięgającymi 50-60 kilometrów na godzinę.