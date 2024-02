Pogoda na dziś - sobota 03.02. Bardzo silny wiatr, opady i nawet 11 stopni

Pogoda na dziś. W sobotę 03.02 na północy kraju możliwe są porywy wiatru dochodzące aż do 100 kilometrów na godzinę, silnie wiać będzie jednak w całym kraju. Termometry wskażą wysokie wartości.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Dzień zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na Kaszubach, Warmii i Podlasiu. W niektórych miejscach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki rzędu 1-3 l/mkw., na ogół bez opadów powinno być tylko w rejonie Kaszub i Warmii. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie zachodni, silny, w porywach na przeważającym obszarze Polski osiągający prędkość 60-80 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu i Warmii do 90-100 km/h. Najsilniejsze porywy przewidywane są do południa.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w większości kraju przekroczy 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się pochmurno. Okresami pojawią się opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w sobotę powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, silny wiatr, w porywach do 80-100 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurno z okresowymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno, a okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z okresowymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 991 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl