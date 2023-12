Pogoda na dziś - sobota 02.12. Obfite opady śniegu w dużej części kraju

Pogoda na dziś. W sobotę 02.12 na znacznym obszarze Polski śnieg będzie padać intensywnie. Temperatura od -3 do 0 stopni Celsjusza.

W sobotę w południowej połowie kraju będą występować opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów, a w górach pokrywa śnieżna wzrośnie o 15 cm. Na obszarze Bieszczad przejściowo popada również śnieg z deszczem. W pozostałych regionach Polski będzie pochmurno z przejaśnieniami, a w rejonie Wybrzeża spadnie do 5 cm śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr z kierunków północnych będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

Na sobotę dla Warszawy prognozowana jest pochmurna aura. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 992 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku , Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcy Poznania powinni spodziewać się pochmurnej soboty. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 992 hPa.