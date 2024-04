Poniedziałek na Pomorzu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Mogą tam też pojawić się burze, podczas których spadnie opad deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z południa, słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek, 8.04

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny poniedziałek z opadami deszczu. Mogą pojawić się też burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Na barometrach zobaczymy w południe 1011 hPa.