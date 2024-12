Na południu Polski spodziewany jest pogodny, miejscami słoneczny poniedziałek. W pozostałych regionach niebo będzie zachmurzone, jednak wystąpią przejaśnienia. Na północy pojawić się mogą słabe, przelotne opady do 1 litra deszczu na metr kwadratowy, głównie po południu. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, poprzez 3 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na Pomorzu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie nad morzem w porywach silniejszy, rozwijający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.