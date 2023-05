Pogoda na dziś - poniedziałek 29.05. W niektórych miejscach może popadać

Pogoda na dziś. Poniedziałek 29.05 upłynie pod znakiem słońca. Słabe i przelotne opady deszczu możliwe są lokalnie na północnym wschodzie i południowo-wschodnich krańcach Polski. Termometry wskażą od 19 do 24 stopni Celsjusza.

Poniedziałek zacznie się na ogół słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do małego i umiarkowanego. Na Mazurach i Podlasiu oraz na południowo-wschodnich krańcach Polski mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowane, a powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie małe zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie słaby, ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska , Sopotu i Gdyni w poniedziałek mogą spodziewać umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby wiatr, z kierunków północnych. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu małe zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1010 hPa.