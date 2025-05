Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza w północnej i wschodniej Polsce do 14 st. C na południu i zachodzie. O poranku w północnych regionach spodziewane są przymrozki do -2/-1 st. C na wysokości 2 metrów, a przy gruncie temperatura może spaść do do -6/-4 st. C. W samej warstwie przygruntowej spadki poniżej zera możliwe są w prawie całej Polsce. Powieje północno-wschodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, z porywami sięgającymi 30-40 kilometrów na godzinę.