W piątek możemy spodziewać się pogodnej, a nawet słonecznej aury. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i zmienny wiatr.