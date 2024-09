Pogoda na dziś. W piątek 6.08 czeka nas dużo błękitnego nieba we wszystkich regionach kraju. Temperatura osiągnie nawet 31 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie w centrum Polski. Chwilami porywiście powieje.

Piątek przyniesie słoneczną aurę. W regionach górskich możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 st. C w centrum. Powieje umiarkowany wiatr, okresowo okaże się porywisty, osiągając prędkość do 40 kilometrów na godzinę, ze wschodu i południowego wschodu.

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza będzie niska i utrzyma się na poziomie 30-40 procent. W całej Polsce będzie nam gorąco, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 30-31 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, czasami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1006 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się małe. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Powieje umiarkowany, okresowo porywisty, wschodni i północno-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Temperatura wzrośnie do maksimum 30 st. C. Umiarkowany wiatr chwilami będzie porywisty, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu zapowiada się bezchmurny piątek. Termometry wskażą do 29-30 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek czeka nas małe zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 29-30 st. C. Umiarkowany, okresowo porywisty wiatr będzie wschodni lub południowo-wschodni. Ciśnienie w południe sięgnie 990 hPa.

