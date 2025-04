Piątek zapowiada się słonecznie na północy Polski. W południowych, początkowo również centralnych regionach dzień początek dnia przyniesie zachmurzenie i deszcz. Na południowym wschodzie niewykluczone będą burze z opadami deszczu do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 14 st. C w regionach centralnych, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni wiatr, umiarkowany, okresami porywisty.