Pogoda na dziś. Piątek 21.06 zapowiada się przeważnie pogodnie i ciepło. Dopiero po południu nad częścią kraju zaczną zbierać się kłębiaste chmury, a miejscami może zagrzmieć. Termometry pokażą od 25 do 33 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek 21.06

Piątek zapowiada się przeważnie pogodnie w całej Polsce. Dopiero w godzinach popołudniowych w regionach zachodnich i południowo-zachodnich Na zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawią się jednak kłębiaste chmury, a zachmurzenie ma wzrastać do dużego. W późnych godzinach popołudniowych popada tam deszcz, a na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce może również zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr i ulewy, podczas których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie, przez 30-32 st. C w regionach centralnych, do 33 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.