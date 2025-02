Piątek będzie dość pogodny na wschodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie, które wzrastać będzie do całkowitego. W pasie całego Pomorza spodziewane są okresowe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Rano i wieczorem mogą zamarzać i tworzyć niebezpieczną gołoledź. Temperatura maksymalna sięgnie od -1/0 st. C na Podlasiu, przez 2/3 st. C w centrum, do 6/7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Na północy jego porywy mogą dochodzić do 30-50 kilometrów na godzinę.