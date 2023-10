Pogoda na dziś - niedziela 29.10. U niektórych popada, u innych pokaże się słońce

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i z rozpogodzeniami na południu kraju. W północnej i północno-zachodniej Polsce okresami będą występować opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 19 st. C w Małopolsce. Z kierunku południowego będzie wiać umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach na północy osiągnie prędkość 60-70 kilometrów na godzinę.