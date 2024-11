Pogoda na dziś. Niedziela 24.11 będzie pochmurna, z opadami deszczu, śniegu i śniegu z deszczem. W ciągu dnia mogą wystąpić także niebezpieczne opady marznące. Odczujemy chłód, a neutralny biomet ma przechodzić w niekorzystny.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela w całym kraju przyniesie nam duże zachmurzenie, momentami wzrastające do całkowitego. W ciągu dnia z zachodniej Polski w głąb kraju przemieszczać się ma strefa opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzących w deszcz. Lokalnie mogą wystąpić opady marznące. Spadnie około 5-10 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza we wschodniej Polsce, poprzez 5 st. C w centrum, do 9 st. C w regionach zachodnich. Powieje południowy i południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i okresami dość silny, z porywami sięgającymi 30-40 kilometrów na godzinę. Podmuchy mogą być silniejsze nad morzem i w górach, gdzie rozpędzą się do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 24.11

W całej Polsce wilgotność powietrza przekroczy 80 procent. Wpłynie to na temperaturę odczuwalną - w niedzielę będzie nam chłodno. Zapanują neutralne warunki biometeorologiczne, przechodzące w niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W ciągu dnia ma ono wzrastać do całkowitego, popada także śnieg przechodzący w deszcz. Przejściowo możliwe będą opady marznące. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Z kierunków południowych powieje umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Początkowo wystąpią opady śniegu, które mają przechodzić w deszcz. Momentami mogą wystąpić opady marznące. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami z porywami do 30-40 km/h. Barometry wskażą w południe 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna i deszczowa niedziela. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 7 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu niedziela zapowiada się pochmurno, a rano spodziewane są opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Wiatr będzie, umiarkowany, południowy do południowo-zachodniego. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie zapanuje umiarkowane zachmurzenie, w ciągu dnia wzrastające do dużego. Może słabo popadać deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie wyniesie w południe 996 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw,as

Źródło: tvnmeteo.pl