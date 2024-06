Pogoda na dziś. W niedzielę 23.06 tylko miejscami popada przelotny deszcz. Termometry pokażą od 18 do 25 stopni Celsjusza. Biomet będzie zróżnicowany.

Niedziela na północy i północnym wschodzie kraju przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i miejscami słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresowo silniejszy wiatr, rozpędzając się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Na południu kraju będzie ciepło, na północy - chłodno, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północnym wschodzie kraju, na południu i zachodzie - korzystne, a w pozostałych regionach neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie okaże się zmienne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pochmurna niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie z niewielkimi przejaśnieniami, okresami wystąpi słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresowo silniejszy wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w niedzielę okaże się zmienne. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, osiągając do 50 km/h, nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe 1005 osiągnie hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W niedzielę zachmurzenie we Wrocławiu okaże się umiarkowane. Termometry pokażą do 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie w niedzielę w Krakowie okaże się umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 986 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl