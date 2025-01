Pogoda na dziś. Niedziela 05.01 w całej Polsce zapowiada się pochmurno. Dzień przyniesie opady śniegu i śniegu z deszczem, przez co warunki na drogach okażą się trudne. We wszystkich regionach odczujemy chłód.

W niedzielę niebo nad Polską będzie pochmurne. W zachodniej i południowo-zachodniej części kraju spodziewane są obfite opady śniegu do 4-8 centymetrów, w centrum i południowej Polsce - słabsze do 1-3 cm po południu i wieczorem. W drugiej części dnia na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej śnieg ma przechodzić w śnieg z deszczem do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga, warunki na drogach będą trudne!

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0 st. C w centralnej Polsce do 1 st. C na zachodzie. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W zachodniej Polsce porywy będą rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę, zaś w Sudetach do 80 km/h.