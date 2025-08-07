Pogoda na dziś. W czwartek 7.08 w dużej części kraju pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Po chwilowym ochłodzeniu temperatura wzrośnie - w większości Polski zobaczymy na termometrach około 25 stopni Celsjusza.

W czwartek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubelskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W czwartek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent w większości kraju do ponad 60 na Pomorzu. Na przeważającym obszarze Polski będzie nam ciepło, z wyjątkiem północy, gdzie odczuwalny będzie komfort termiczny. W całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeorologiczne w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1009 hPa i pozostanie bez zmian.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dziś niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i nie zmieni się.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i pozostanie bez zmian.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek mieszkańców Wrocławia czeka niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie 26 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie lekko spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie będzie pogodnie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie wyniesie 998 hPa i pozostanie bez zmian.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl