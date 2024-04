W czwartek spodziewane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Padać ma zwłaszcza na zachodzie, północy i północnym wschodzie Polski. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr z północy, umiarkowany, w porywach dość silny, może osiągać prędkość do 40 kilometrów na godzinę. Spotęguje odczucie chłodu.