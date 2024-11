Pogoda na dziś. Czwartek 14.11 przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 do 9 stopni Celsjusza.

W czwartek będzie pochmurnie, na północy i na południu spodziewane są przejaśnienia. Z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim przemieszczać się będzie przez Polskę wąska strefa opadów deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie może krótko padać deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie do 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem możliwe są porywy osiągające prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.