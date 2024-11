Zbliża się kolejny długi weekend. Oto prognoza pogody

11 listopada, czyli Święto Niepodległości, w tym roku przypada na poniedziałek. Dla wielu Polaków to okazja do przedłużonego odpoczynku od pracy i szkoły. Jaka będzie pogoda w długi weekend? Sprawdź.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pogodę w Polsce kształtuje rozległy wyż Zayyan. To typowy jesienny "zgniły" wyż, w obrębie którego zalega od kilku dni "stare", nieco cieplejsze, wilgotne powietrze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. - Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ponurą aurę jest specyficzne położenie tego antycyklonu, który "wbija" się pomiędzy dwa ośrodki niżowe, tworząc charakterystyczny układ baryczny, przypominający swym kształtem grecką literę omega - dodaje.

Jak wyjaśnia synoptyk, taka sytuacja na mapie Europy "będzie skutkować nagromadzeniem wilgoci, ale również zanieczyszczeń w dolnych warstwach atmosfery, czego efektem będą liczne zamglenia i mgły, lokalnie opady mżawki oraz szczelnie pokrywające niebo niskie chmury". - Niestety pogorszy się też znacznie jakość powietrza - dodaje.

Piątek zapowiada się pochmurno z licznymi zamgleniami. Lokalnie mogą pojawić się opady mżawki. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 5-7 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a na zachodzie i Wybrzeżu będzie 8-9 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na długi weekend 9-11 listopada

Sobota przyniesie pochmurną aurę. Przejaśnienia się możliwe w zachodniej i południowej Polsce. Na wschodzie i w centrum kraju lokalnie popada mżawka i wystąpią zamglenia. Temperatura będzie dość wyrównana we wszystkich regionach i wyniesie 6-9 st. C. Z kierunku południowo-wschodniego powieje słaby wiatr.

Niedziela również zapowiada się pochmurno. Tylko na zachodzie i południu kraju będzie lokalnie przejaśniać się i wypogadzać. W dalszym ciągu będą utrzymywać się liczne zamglenia, a lokalnie może pojawić się mżawka. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C w centrum i na południu. Będzie wiać słaby, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

W poniedziałek w większości kraju na niebie będą przeważać chmury, jedynie na południowym wschodzie Polski zachmurzenie będzie mniejsze. W drugiej części dnia na krańcach północno-zachodnich możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 st. C w rejonie Rzeszowa. Będzie wiać południowy i południowo-zachodni, słaby wiatr.

Słońce w nielicznych miejscach

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami na Podkarpaciu. Termometry wskażą od 5 st. C na północnym wschodzie do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunku południowego i południowo-zachodniego, tak jak w poprzednich dniach, powieje ze słabą siłą.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl