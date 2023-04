Ponad 20 stopni w weekend, później duża zmiana

Pogoda w środę nie będzie rozpieszczać. Napłynie na tyle chłodne powietrze, że w części termometry wskażą w najcieplejszej chwili dnia zaledwie 7 stopni Celsjusza, do tego niewykluczone są opady śniegu z deszczem. Poprawa aury w całej Polsce nastąpi od czwartku, a weekend przyniesie dużo słońca i powrót wiosennego ciepła.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie kraju okresami będą występować opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, a na pozostałym obszarze Polski spadnie do 1-5 l/mkw. Na krańcach zachodnich przejściowo mogą pojawić się opady śniegu z deszczem, a w Sudetach dosypie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 10-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu osiągający do 60-80 kilometrów na godzinę.

Od czwartku cieplej

Na czwartek prognozowana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, które będą postępować od północnego wschodu w głąb kraju. Na południu i zachodzie wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 15 st. C w środkowych regionach, do 17 st. C na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.

Piątek w większości kraju przyniesie pogodną aurę. Tylko w rejonie Podkarpacia zachmurzenie okaże się duże z opadami deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Pogórzu Karpackim, przez 17 st. C w centrum, do 18 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunku wschodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C na wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, które na zachodzie będzie wzrastać do dużego i tam pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Ochłodzenie na koniec kwietnia

Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, niedziela będzie "początkiem końca dobrej passy w pogodzie". Tłumaczy, że "nad północną i zachodnią Europą rozbudować się ma potężna zatoka chłodu ciągnąca z północy chłodne masy powietrza pochodzenia arktycznego. Od poniedziałku masy te zaczną powoli wnikać nad Polskę. Temperatura ma stopniowo, ale konsekwentnie spadać". Końcówka kwietnia zapowiada się chłodno, w środę rano w niektórych regionach chwyci lekki mróz.

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl